Мадридский "Атлетико" готов предоставить доказательства преждевременных переговоров бывшего нападающего клуба Антуана Гризманна с "Барселоной", сообщает El Mundo.
По информации издания, в распоряжении руководства "матрасников" имеется письмо, отосланное юристом француза Севаном Карианом футболисту в марте 2019 года.
В письме указываются данные по условиям соглашения каталонского клуба с Гризманном, а также суммы комиссионных для всех вовлеченных лиц. Отмечается, что инициатором переговоров был сам футболист.
Гризманн перешел в "Барселону" за €120 млн, прописанных в качестве отступных.
"Газета.ру"
Найдены доказательства нарушений при переговорах Гризманна с "Барселоной"
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