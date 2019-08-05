Найдены доказательства нарушений при переговорах Гризманна с "Барселоной"

Мадридский "Атлетико" готов предоставить доказательства преждевременных переговоров бывшего нападающего клуба Антуана Гризманна с "Барселоной", сообщает El Mundo.По информации издания, в распоряжении руководства "матрасников" имеется письмо, отосланное юристом француза Севаном Карианом футболисту в марте 2019 года.В письме указываются данные по условиям соглашения каталонского клуба с Гризманном, а также суммы комиссионных для всех вовлеченных лиц. Отмечается, что инициатором переговоров был сам футболист.Гризманн перешел в "Барселону" за €120 млн, прописанных в качестве отступных.