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"Реал" готов заплатить за Неймара 120 миллионов евро и расстаться с Модричем

"Реал" предложил "ПСЖ" за трансфер нападающего Неймара 120 миллионов евро и бесплатный переход в "ПСЖ" полузащитника Луки Модрича, сообщает Diario Sport.

Таким образом, стоимость трансфера бразильского форварда оценивается в 180 миллионов евро - трансферную стоимость футболиста, по данным transfermarkt.

Как сообщалось ранее, cитуация должна разрешиться в ближайшие дни. При этом отмечается, что если не произойдет каких-либо непредвиденных обстоятельств, бразильский нападающий перейдет в "Реал".

"СЭ"

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Теги: Реал Неймар Ла Лига Модрич ПСЖ Лига 1
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