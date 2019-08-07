Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подвел итоги контрольного матча с австрийским "Зальцбургом". Встреча состоялась на стадионе "Ред Булл Арена" и завершилась победой мадридского клуба со счетом 1:0.
"В этом году мы хотим быть конкурентоспособными. Не будем отклоняться от этой задачи. Если нам удастся ее выполнить, мы добьемся успеха.
У нас осталась одна игра до старта Ла Лиги. С каждым днем мы становимся все лучше, и сегодняшняя игра это подтверждает.
Я ценю усилия футболистов. В таком стиле играть против сложного соперника нелегко. Но мы показали серьезную и очень интенсивную игру", — цитирует Зидана Marca.
Sport24
Зинедин Зидан: с каждым днем "Реал" становится все лучше
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»