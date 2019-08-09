19-летняя футболистка погибла в результате ДТП

19-летняя испанская футболисткаушла из жизни в результате травм, полученных в ДТП, сообщается в официальном "твиттере" Королевской испанской федерации футбольной федерации (RFEF)."RFEF скорбит о смерти молодой футболистки Альбы Эстебан Фрау, которая покинула нас в таком раннем возрасте в результате дорожно-транспортного происшествия на Мальорке. Мы выражаем наши соболезнования родным и близким", — говорится в заявлении RFEF.Инцидент произошёл 6 августа. Фрау ехала на мопеде, и её задело другое транспортное средство. В результате столкновения футболистка потеряла управление. Спустя два дня девушка скончалась в больнице.