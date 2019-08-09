Артур рассказал об эмоциях одноклубников в связи с возможным переходом Неймара

Полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии Артур рассказал, какие эмоции испытывают его одноклубники в связи с возможным возвращением в стан каталонцев Неймара, передает Marca."Не знаю, будет ли он в "Барселоне". Посмотрим, что произойдет. Думаю, болельщики и игроки "Барсы" хотят возвращения Неймара, потому что он выдающийся футболист. Мне нравится играть с ним в сборной Бразилии. Надеюсь, так будет и в клубе", — заявил спортсмен.