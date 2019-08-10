Эден Азар: в "Реале" я на седьмом небе от счастья

Полузащитник "Реала" Эден Азар признался, что он очень счастлив перейти в мадридский клуб."В детстве я мечтал играть за "Реал". Когда этот клуб стучит в твою дверь, есть только один выход — открыть ее. Я провел незабываемые годы в "Челси", но в "Реале" я на седьмом небе от счастья.Одним из моих кумиров детства был Зидан. У меня в комнате висел его плакат, а теперь я играю в его команде. Очень хочу быть полезным для команды и тренера", — приводит слова Азара Corriere della Sera.