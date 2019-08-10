» » Эден Азар: в "Реале" я на седьмом небе от счастья

Эден Азар: в "Реале" я на седьмом небе от счастья

Полузащитник "Реала" Эден Азар признался, что он очень счастлив перейти в мадридский клуб.

"В детстве я мечтал играть за "Реал". Когда этот клуб стучит в твою дверь, есть только один выход — открыть ее. Я провел незабываемые годы в "Челси", но в "Реале" я на седьмом небе от счастья.

Одним из моих кумиров детства был Зидан. У меня в комнате висел его плакат, а теперь я играю в его команде. Очень хочу быть полезным для команды и тренера", — приводит слова Азара Corriere della Sera.

Sport24

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Опубликовал:
Теги: Азар Реал Ла Лига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Директор РПЛ - о выбежавшем болельщике: пока не могу назвать его имя
"Вердер" арендовал Топрака у "Боруссии"
"Барселона" планирует приобрести Неймара только через обмен
Эден Азар: в "Реале" я на седьмом небе от счастья
Задержаны двое мужчин, которые напали на Месута Озила
Диего Симеоне: у Фелиша есть талант, но лучшее его качество - желание учиться
Месси может пропустить старт сезона из-за травмы
Ари из-за травмы не сыграет с "Порту" в ответном матче квалификации ЛЧ 4
Гари Линекер: игра Роналду вызывает восхищение, но Месси приносит мне радость
Фрэнк Лэмпард: сомнения и трудности только мотивируют меня закатать рукава и работать 1
Борис Ротенберг: была мысль пригласить в "Сочи" Мхитаряна 14
"Ювентус" намерен расстаться с шестью футболистами
"Челси" может приобрести защитника Чилвелла
Гиггз посоветовал "Манчестер Юнайтед" способ сделать Погба лучше 1
Игорь Лещук: "Зенит" не противопоставил "Динамо" ничего особенного 13
Себастьян Дриусси получил травму икроножной мышцы в игре с "Динамо" 3
Алексей Сутормин: делить лидерство в "Зените" не сложнее, играть с такими футболистами - одно удовольствие 1
Алексей Сутормин - о Малкоме: школа "Барсы" ощущается, играет в пас 1
Бранислав Иванович: Малком - очень классный игрок. Когда он начнет забивать - вопрос времени 1
Владимир Пильгуй: "Зенит" классом намного выше "Динамо" 2
"Нижний Новгород" может уволить всё руководство клуба
Сами Хедира может вернуться в "Штутгарт"
Евгений Башкиров: тяжело ли было играть против "Краснодара"? Интересно.
Матвей Сафонов: у меня язык не повернется назвать эту победу несправедливой
Президент "Оренбурга" подвел итоги матча с "Тамбовом": спасать матч на последних минутах - ненормально
Маркус Берг: пока команда выигрывает, то неважно, кто забивает голы
Дмитрий Хохлов: "Динамо" начнет выстраивать команду, когда будет завершено комплектование 6
На стадионе голландского АЗ обвалилась крыша 4
Юнес Намли: показалось, что в матче с "Рубином" судья судил против "Краснодара" 6
Пауло Дибала может заменить Неймара в "ПСЖ"
Все новости