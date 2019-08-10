Бэйл попал в заявку "Реала" на матч с "Ромой"

Валлийский вингер Гарет Бэйл вошел в заявку на товарищеский матч мадридского "Реала" с римской "Ромой". Информация об этом появилась на официальном сайте "сливочных".Игра пройдет 11 августа на Олимпийском стадионе в Риме, Италия.Появление Бэйла в составе "Реала" станет первым с тех пор, как его трансфер в китайский "Цзянсу Сунин" сорвался.Сообщалось, что в услугах футболиста заинтересована мюнхенская "Бавария". Немецкий клуб планировал взять игрока в аренду, однако достигнуть договоренностей также не удалось.