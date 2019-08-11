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Президенты "ПСЖ" и "Реала" проведут переговоры по Неймару

Вопрос о трансфере нападающего "ПСЖ" Неймара в "Реал" может быть решен при непосредственном участии президентов обоих клубов. Как сообщает Le Parisien, президент "ПСЖ" Насер Аль-Хелаифи хочет воспользоваться хорошими отношениями с коллегой из "Реала" Флорентино Пересом для осуществления сделки.

По данным источника, парижане потребуют за бразильца 200 миллионов евро, а также хотят получить еще игрока в придачу. Рассматриваются варианты с Гаретом Бэйлом, Иско и Хамесом Родригесом, с которыми "Реал" в принципе готов расстаться.

"СЭ"

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Теги: Неймар ПСЖ Реал
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