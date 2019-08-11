"Интер" хочет подписать Ракитича

"Интер" продолжает предпринимать попытки заполучить полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича. Главный тренер миланского клуба Антонио Конте лично заинтересован в этом трансфере.



В "Интере" считаю, что приобретение Ракитича поможет команде побороться за чемпионство в Серии А с "Ювентусом".



"Барселона" оценивает Ракитича минимум в 50 млн евро. Его контракт с каталонцами рассчитан до 2021 года. Сам Ракитич предпочитает остаться в "Барселоне".