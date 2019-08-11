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"Интер" хочет подписать Ракитича

"Интер" продолжает предпринимать попытки заполучить полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича. Главный тренер миланского клуба Антонио Конте лично заинтересован в этом трансфере.

В "Интере" считаю, что приобретение Ракитича поможет команде побороться за чемпионство в Серии А с "Ювентусом".

"Барселона" оценивает Ракитича минимум в 50 млн евро. Его контракт с каталонцами рассчитан до 2021 года. Сам Ракитич предпочитает остаться в "Барселоне".

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Теги: Интер Серия А Барселона Ракитич Ла Лига
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