Рафинья Алькантара близок к переходу в "Валенсию"

Полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара, скорее всего, продолжит карьеру в «Валенсии».По данным Sport.es, 26-летний бразилец уже согласовал контракт с левантийцами. Переход Рафиньи состоится, как только каталонцы вернутся из турне по США.Через год хавбек может стать свободным агентом. Изначально «Барселона» требовала за него 15 миллионов евро, но теперь готова продать за 10 млн плюс бонусы.«Валенсия», в свою очередь, рассчитывает немного снизить цену.