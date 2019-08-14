"Реал" может отдать в аренду купленного за 60 млн Йовича

Форвард "Реала" Лука Йович в текущее трансферное окно может вновь сменить клуб.Как сообщает Marca, 21-летним нападающим уже недоволен наставник "сливочных" Зинедин Зидан. Это подталкивает руководство клуба к решительным действиям — "Реал" рассматривает вариант с годичной арендой игрока.Стоит отметить, что Йович перебрался в Мадрид из немецкого "Айнтрахта" 4 июня. Контракт рассчитан на шесть сезонов, а сам игрок оценивается в €60 млн.