Стала известна возможная зарплата Неймара в "Барселоне"

Стало известно, сколько будет зарабатывать игрок "ПСЖ" Неймар в случае возвращения в "Барселону", передает BBC."Какая зарплата будет у Неймара в "Барселоне"? Он готов к снижению зарплаты с €38 млн в год до €23 млн", — заявил в интервью агентству известный испанский журналист, автор ряда книг о футболистах сине-гранатовых Гильем Балаге.Важно, что незадолго до этого в СМИ появилась информация, что президент мадридского "Реала" Флорентино Перес взял кредит для покупки 27-летнего бразильца.