Перес взял кредит для покупки Неймара

Флорентино Перес, занимающий должность президента футбольного клуба "Реал Мадрид", взял кредит для того, чтобы осуществить трансфер нападающего "ПСЖ" Неймара, сообщает Sport.es.По информации издания, функционер занял необходимую сумму денег ради обеспечения переезда бразильца в стан "сливочных". Нехватка средств испанского клуба связана со многими факторами, главным из которых является неудачная трансферная кампания по продаже игроков в текущее межсезонье.Стоит отметить, что "галактикос" готовы заплатить за 27-летнего спортсмена порядка €120 млн и отдать одного или двух игроков в придачу.