Азар получил травму на тренировке "Реала"

Нападающий "Реала" Эден Азар получил травму на тренировке мадридцев. Об этом сообщил официальный сайт клуба.Как сообщает пресс-служба, у бельгийца диагностировано мышечное повреждение бедра. Сроки простоя игрока не уточняются, но, скорее всего, Азар пропустит матч 1-го тура чемпионата Испании против "Сельты", который состоится завтра, 17 августа.Азар перешел в "Реал" этим летом из "Челси" за 100 млн евро.