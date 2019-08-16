Нападающий "Реала" Эден Азар получил травму на тренировке мадридцев. Об этом сообщил официальный сайт клуба.
Как сообщает пресс-служба, у бельгийца диагностировано мышечное повреждение бедра. Сроки простоя игрока не уточняются, но, скорее всего, Азар пропустит матч 1-го тура чемпионата Испании против "Сельты", который состоится завтра, 17 августа.
Азар перешел в "Реал" этим летом из "Челси" за 100 млн евро.
Sport24
Азар получил травму на тренировке "Реала"
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