Королевский клуб опубликовал список футболистов, которые будут включены в заявку на встречу против "Сельты". В него вошёл валлийский полузащитник Гарет Бэйл, насчёт которого всё лето ходили слухи, что он покинет команду.
- Казалось, он уходит, но он все еще с нами. Он важный игрок, у меня будет головная боль при выборе стартового состава, - ответил на вопрос насчёт Бэйла главный тренер "Реала" Зинедин Зидан.
Бэйл вошёл в состав на игру против "Сельты"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте