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Бэйл вошёл в состав на игру против "Сельты"

Королевский клуб опубликовал список футболистов, которые будут включены в заявку на встречу против "Сельты". В него вошёл валлийский полузащитник Гарет Бэйл, насчёт которого всё лето ходили слухи, что он покинет команду.

- Казалось, он уходит, но он все еще с нами. Он важный игрок, у меня будет головная боль при выборе стартового состава, - ответил на вопрос насчёт Бэйла главный тренер "Реала" Зинедин Зидан.



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Теги: Реал Сельта
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