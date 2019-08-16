"Атлетик" победил "Барселону", 38-летний Адурис забил ударом через себя через минуту после выхода на замену

Когда встреча близилась к нулевой ничьей, тренер хозяев Гаиска Гаритано выпустил на поле форварда Арица Адуриса, и тот первым же касанием ударом через себя
Чемпионат Испании
1 тур
"Атлетик" Б - "Барселона" - 1:0
Гол: Адурис, 89
1 тур
"Атлетик" Б - "Барселона" - 1:0
Гол: Адурис, 89
Атлетик Б: Симон, Е. Лопес, Капа, Берчиче, Нуньес, Маркос (Сансет, 66), Р. Гарсия, Д. Гарсия, У. Лопес (Бенат, 81), Муньяин, Уильямс (Адурис, 88)
Барселона: Штеген, Альба, Пике, Лангле, Семеду, Роберто (Сайоль, 76), Аленья (Ракитич, 46), Йонг, Суарес (Рафинья, 37), Дембеле, Гризманн
Предупреждения: Пике, 60, Нуньес, 65