"Атлетик" победил "Барселону", 38-летний Адурис забил ударом через себя через минуту после выхода на замену

В матче открытия чемпионата Испании зрители ждали забитых мячей до 89-й минуты, пока на поле не ворвался 38-летний ветеран клуба из Бильбао Ариц Адурис.

Чемпионат Испании



1 тур



"Атлетик" Б - "Барселона" - 1:0



Гол: Адурис, 89

"Барселона" вышла на матч с "Атлетиком" без Лионеля Месси и из-за травмы потеряла в первом тайме Луиса Суареса и не смогла распечатать ворота соперника из Бильбао. За каталонскую команду в этом матче дебютировали звёздные новички Френки де Йонг и Антуан Гризманн.Когда встреча близилась к нулевой ничьей, тренер хозяев Гаиска Гаритано выпустил на поле форварда Арица Адуриса, и тот первым же касанием ударом через себя: Симон, Е. Лопес, Капа, Берчиче, Нуньес, Маркос (Сансет, 66), Р. Гарсия, Д. Гарсия, У. Лопес (Бенат, 81), Муньяин, Уильямс (Адурис, 88): Штеген, Альба, Пике, Лангле, Семеду, Роберто (Сайоль, 76), Аленья (Ракитич, 46), Йонг, Суарес (Рафинья, 37), Дембеле, Гризманн: Пике, 60, Нуньес, 65