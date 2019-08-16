Полузащитник "Реала" и сборной Бельгии Эден Азар выбыл из строя на 3-4 недели, сообщает испанское издание AS. У 28-летнего футболиста была диагностирована травма бедра.
Предполагается, что Азар не поможет "Реалу" в первых трех турах чемпионата Испании.
С большой долей вероятности он пропустит и матчи сборной Бельгии в отборочном турнире Евро-2020 против Сан-Марино и Шотландии.
Sport24
Эден Азар выбыл из строя на 3-4 недели
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