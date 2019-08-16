Капитан "Барселоны" Лионель Месси будет признан лучшим игроком УЕФА по итогам сезона-2018/19. Аргентинец в голосовании набрал 252 очка и обошел Виргила ван Дейка из "Ливерпуля" (224) и Криштиану Роналду из "Ювентуса" (181).
Месси уже дважды выигрывал эту награду — в 2011 и 2015 году. В сезоне-2018/19 он выиграл чемпионат Испании, стал его лучшим бомбардиром, также победил в бомбардирской гонке Лиги чемпионов и завоевал "Золотую бутсу".
Награда, как и другие призы УЕФА, будет вручена на церемонии в Монако 29 августа.
"СЭ"
Источник: игроком года УЕФА станет Лионель Месси
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