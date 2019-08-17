Трансфер Родриго Морено в "Атлетико" сорвался

Нападающий "Валенсии" Родриго Морено не перейдет в "Атлетико". Мадридский клуб был готов заплатить на 28-летнего испанца 60 миллионов евро но в последний момент сделка сорвалась, сообщает Marca."Мы были готовы к тому, что Родриго покинет клуб. Трансфер должен был быть осуществлен. Клуб проинформировал меня об этом 13 августа. Морено также сказал, что уходит в "Атлетико". Но теперь сделка отменена", — отметил главный тренер "летучих мышей" Марселинью.