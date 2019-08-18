Диего Симеоне предложил изменить сроки трансферного окна в Испании

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне считает, что в Испании стоит принять систему, при которой трансферное окно закрывалось бы перед началом сезона.Сейчас у испанских клубов есть возможность пополнить состав до 2 сентября, хотя сезон уже стартовал."Думаю, все тренеры были бы за такие изменения. Сделать так же, как в Англии. Если я не ошибаюсь, там собирают состав еще до начала сезона. Это было бы психологически легче для всех, поскольку тогда можно сконцентрироваться именно на тех игроках, которые будут играть. А сейчас приходится ждать до сентября, чтобы увидеть все обновления", — цитирует Симеоне Diario AS.