"Барселона" продолжает попытки вернуть у "ПСЖ" нападающего Неймара. Каталонцы уже предлагали парижскому клубу включить в сделку некоторых футболистов, включая Филиппе Коутинью, который в итоге был арендован "Баварией".
На этот раз каталонцы готовы включить в сделку Нелсона Семеду. "ПСЖ" уже проявлял к нему интерес этим летом. Чемпионы Франции ищут правого защитника после ухода Дани Алвеса в "Сан-Паулу".
"СЭ"
"Барса" продолжает предлагать "ПСЖ" игроков за Неймара. На этот раз - Семеду.
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