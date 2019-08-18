Месси восстановился после травмы

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси полностью восстановился от травмы икроножной мышцы, из-за которой он уже пропустил предсезонный тур по США и матч первого тура чемпионата Испании с "Атлетиком" (0:1), сообщает AS.Сегодня, 19 августа, аргентинец приступит к занятим в общей группе. Месси мог сыграть с "Атлетиком", но главный тренер команды Эрнесто Вальверде предпочел не рисковать здоровьем игрока. В матче второго тура лиги 1 с "Бетисом" не сможет выйти на поле из-за травмы Луис Суарес.В прошедшем сезоне аргентинец провел 50 матчей за клуб, в которых забил 51 мяч и отдал 22 результативные передачи.