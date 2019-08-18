"Атлетико" отозвал жалобу по трансферу Гризманна в "Барселону"

"Атлетико" отозвал жалобу, поданную в Ла Лигу в середине июля и связанную с трансфером нападающего Антуана Гризманна в "Барселону", сообщает Sport.es.По словам издания, к настоящему моменту в лиге ещё не приступили к рассмотрению жалобы "матрасников", поскольку уверены, что переход был оформлен правильно. Дополнительным аргументом для футбольных чиновников стал тот факт, что "Атлетико" так и не обратился в другие судебные инстанции.Напомним, 18 июля "Атлетико" подал жалобу на "Барселону". "Матрасники" получили за трансфер Гризманна € 120 млн – сумму отступных, действовавшую по его контракту начиная с 1 июля. Мадридский клуб же настаивал на выплате € 200 млн, являвшихся клаусулой до июля. По словам руководителей "Атлетико", у них имелись доказательства того, что футболист подписал соглашение с сине-гранатовыми в марте.