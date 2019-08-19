"Барселона" попытается арендовать Неймара с обязательством выкупа

"Барселона" намерена предпринять очередную попытку вернуть нападающего Неймара из "Пари Сен-Жермен".По информации Sky Sports, сине-гранатовые сделают парижанам предложение об аренде 27-летнего бразильского футболиста. При этом в потенциальном договоре будет прописано обязательство выкупа игрока, сумма которого не уточняется.Ранее сообщалось, что, помимо "Барселоны", на Неймара также претендует другой испанский клуб – мадридский "Реал". "Сливочные" также ведут переговоры с "ПСЖ". При этом и парижане, и сам нападающий хотят расстаться до закрытия летнего трансферного окна, однако для этого клубу должно поступить достаточно выгодное предложение.