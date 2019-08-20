Агент: это неправда, Дембеле не летал в Сенегал и не планирует покидать "Барселону"

Агент Мусса Сиссоко, представляющий интересы нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле рассказал, что его агент не планирует уходить из команды.Ранее стало известно, что футболист пропустил медосмотр после игры с "Атлетиком" и улетел с травмой на отдых в Сенегал."Это неправда, он не ездил в Сенегал. Он был в Ренне в доме своей матери. Уверяю вас на 100%. Усман не планирует покидать «Барселону». Он прекрасно чувствует себя в команде и настроен зарекомендовать себя в долгосрочной перспективе", — цитирует агента Mundo Deportivo.Контракт 22 летнего француза с "Барселоной" действует до лета 2022 года.