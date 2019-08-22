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"Барселона" хочет, чтобы Неймар сообщил "ПСЖ" о желании перейти именно в каталонский клуб

"Барселона" продолжает переговоры с "ПСЖ" по трансферу нападающего Неймара.

По информации Sport.es, каталонцы через посредников сообщили Неймару и его отцу, чтобы он рассказал парижанам о своем истинном желании. Таким образом бразилец должен показать, что на самом деле хочет вернуться в "Барселону", а не просто перейти в клуб, который предложит ему самые выгодные финансовые условия.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" уже отклонил несколько предложений каталонцев с включением в сделку по Неймару некоторых своих игроков.

Sport24.ru


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Теги: Барселона Неймар ПСЖ Лига 1 Ла Лига
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