Кейлор Навас близок к переходу в "ПСЖ"

Коста-риканский вратарь мадридского "Реала" Кейлор Навас в ближайшее время перейдёт в парижский "ПСЖ", утверждает Marca.По данным источника, "Королевский клуб" согласился отпустить Наваса, который решил сменить команду, так как отказался быть дублёром Тибо Куртуа. Ожидается, что вскоре костариканец прибудет в Париж для прохождения медицинского обследования."Реал" уже приступил к поиску замены Навасу. В Мадриде полагают, что таковой может стать опытный вратарь, который перейдёт в клуб на правах аренды сроком на один год.Навас перешёл в "Реал" летом 2014 года из "Леванте". Сумма трансфера составила € 10 млн.