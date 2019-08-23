СМИ: игроки "Барселоны" недовольны ситуацией с переходом Неймара

Marca сообщает, что ведущие футболисты каталонского клуба недовольны тем, как руководство ведёт переговоры по поводу перехода Неймара из "ПСЖ" в "Барселону".



По информации издания, игроки считают, что президент клуба Хосеп Мария Бартомеу не прилагает достаточных усилий для того, чтобы вернуть бразильца.



Напоминаем, что Неймар покинул "Барселону" в 2017-м за рекордные 222 млн евро.