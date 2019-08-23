Рамос не исключил, что станет тренером после окончания карьеры игрока

Капитан "Реала" Серхио Рамос рассказал, сколько еще он планирует выступать."Я вижу себя в "Реале" еще несколько лет, здесь я наслаждаюсь футболом. Я прилагаю огромные усилия, чтобы поддерживать надлежащий уровень физической подготовки, для этого я нанял лучших специалистов.Я продолжаю видеть себя лидером как "Реала", так и сборной Испании. Буду стараться выигрывать трофеи. Не знаю, что будет завтра, но после завершения карьеры мне бы хотелось остаться в мире спорта. Не исключаю, что завтра я буду тренером, но это громкое заявление. Посмотрим", — приводит слова Рамоса AS.