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Рамос не исключил, что станет тренером после окончания карьеры игрока

Капитан "Реала" Серхио Рамос рассказал, сколько еще он планирует выступать.

"Я вижу себя в "Реале" еще несколько лет, здесь я наслаждаюсь футболом. Я прилагаю огромные усилия, чтобы поддерживать надлежащий уровень физической подготовки, для этого я нанял лучших специалистов.

Я продолжаю видеть себя лидером как "Реала", так и сборной Испании. Буду стараться выигрывать трофеи. Не знаю, что будет завтра, но после завершения карьеры мне бы хотелось остаться в мире спорта. Не исключаю, что завтра я буду тренером, но это громкое заявление. Посмотрим", — приводит слова Рамоса AS.

Sport24


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Теги: Рамос Реал Ла Лига
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