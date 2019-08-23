Руководство "Барселоны" в гневной форме предъявило претензии Дембеле

Спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль провёл экстренную встречу с Муссой Сиссоко, агентом вингера сине-гранатовых Усмана Дембеле. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на Catalunya R?dio.На встрече представитель каталонского клуба в гневной форме предъявил претензии агенту французского футболиста за то, что тот скрыл травму от медицинского штаба, чтобы провести выходные со своей семьёй. "Барса" ещё раз попросила игрока изменить своё отношение к работе, если тот и дальше хочет выступать на "Камп Ноу".Напомним, после матча 1-го тура Примеры с "Атлетиком" (0:1) у 22-летнего футболиста было диагностировано повреждение левого подколенного сухожилия. Сроки восстановления игрока составят около пяти недель.