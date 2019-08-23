В матче 2-го тура чемпионата Испании "Севилья" на выезде обыграла "Гранаду" со счетом 0:1.
Чемпионат Испании
2 тур
Голы: Жордан, 52
Гранада: Силва, Санчес, Кини, Диас, Дуарте, Пуэртас, Брайс, Вадильо (Мачис, 59), Монторо, Вико (Фернандес, 60), Сольдадо
Севилья: Вацлик, Каррису, Карлос, Регилон (Эскудеро, 20), Навас, Фернандо, Банега (Гудель, 64), Жордан, Окампос, Нолито, Йонг
Предупреждения: Санчес, 45+5, Фернандо, 61
"Севилья" в гостях победила "Гранаду"
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