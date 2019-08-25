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Отец Ансу Фати: "Реал" предложил нам лучшие финансовые условия

Бори Фати, отец 16-летнего форварда "Барселоны" Ансу Фати, который 25 августа дебютировал за основной состав каталонцев, признался, что у его сына были предложения от других испанских клубов. Фати вышел на замену в матче 2-го тура Ла Лиги с "Бетисом" (5:2) и стал самым молодым игроком "Барселоны" с 1941 года, сыгравшим в национальном чемпионате.

"Это самый счастливый день в моей жизни. Когда Ансу сказал, что его вызвал Вальверде, я заплакал, и моя жена тоже. Когда он вышел на поле, мы сказали: "Этого не может быть", Мы были на седьмом небе от счастья.

Мы были на просмотре в "Севилье", а мадридский "Реал" предложил нам лучшие финансовые условия, чем "Барселона". Но мы выбрали именно "Барсу", потому что они пришли к нам с контрактом и убедили меня", — цитирует Бори Фати Marca.

Фати считается одним из самых перспективных выпускников клубной академии каталонцев. В прошлом месяце он подписал новый контракт с "Барсой" с суммой отступных в размере 100 млн евро.

Sport24


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Теги: Реал
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