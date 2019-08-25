Жозе Моуринью хочет дождаться увольнения Зидана с поста главного тренера "Реала"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью этим летом отклонил много предложений о работе.Португальский специалист хочет дождаться увольнения Зинедина Зидана с поста наставника мадридского "Реала", сообщает AS.Моуринью внимательно следит за ситуацией в "Реале". Ранее сообщалось, что у Зидана возникли разногласия с президентом клуба Флорентино Пересом из-за трансферной кампании.Зинедин настаивал на приобретении полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и продаже нападающего Гарета Бэйла. Перес не захотел тратить большие деньги на Погба и не продал Бэйла, а затем попросил главного тренера вернуть в состав валлийца.Если в январе Зидан всё ещё будет на должности, Жозе, скорее всего, пересмотрит планы и попытается найти работу в другом клубе.