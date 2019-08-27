Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о возможном возвращении бразильца Неймара в чемпионат Испании.
Сейчас Неймар является игроком "ПСЖ", в его трансфере заинтересованы "Реал" и "Барселона".
"Неймар — третий лучший игрок мира. Он важен для Ла Лиги, хотя нельзя сказать, что он ключевой игрок для нашего чемпионата. Чемпионат длится 10 месяцев, в нем участвуют 20 команд. Мы поставляем развлечение для болельщиков по всей Испании и по всему миру.
Неймар позволяет сделать наш бренд привлекательнее в странах, где он популярен. Но нельзя сказать, что он самая важная часть лиги. Криштиану Роналду тоже таким не был. С другой стороны, Месси — это лицо и наследие лиги", — цитирует Тебаса Marca.
Sport24.ru
Президент Ла Лиги считает, что Месси важнее для чемпионата Испании, чем Неймар или Роналду
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