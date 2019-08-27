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Ривалдо: верю, что "Барселона" не позволит Неймару перейти из "ПСЖ" в другой клуб

Бывший нападающий "Барселоны" Ривалдо выступил за возвращение в клуб форварда Неймара.

"Все мы знаем, что произошло с Неймаром. Его уход из "Барселоны" был неправильным, он никогда не должен был покидать один из самых больших клубов мира. Но он стремится вернуться и осознал, что сделал.

Я верю, что президент "Барселоны" и все члены совета директоров не позволят Неймару перейти в другой клуб.

Я надеюсь, он решит вопрос с "ПСЖ" и сможет вернуться туда, откуда никогда не должен был уходить", — написал Ривалдо в инстаграме.

Sport24.ru


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Теги: Ривалдо ПСЖ Неймар Барселона Лига 1 Ла Лига
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