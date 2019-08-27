Ривалдо: верю, что "Барселона" не позволит Неймару перейти из "ПСЖ" в другой клуб

Бывший нападающий "Барселоны" Ривалдо выступил за возвращение в клуб форварда Неймара."Все мы знаем, что произошло с Неймаром. Его уход из "Барселоны" был неправильным, он никогда не должен был покидать один из самых больших клубов мира. Но он стремится вернуться и осознал, что сделал.Я верю, что президент "Барселоны" и все члены совета директоров не позволят Неймару перейти в другой клуб.Я надеюсь, он решит вопрос с "ПСЖ" и сможет вернуться туда, откуда никогда не должен был уходить", — написал Ривалдо в инстаграме.