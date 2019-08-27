"Барселона" и "ПСЖ" не смогли сегодня достичь договоренности по трансферу Неймара

"Барселона" сегодня провела переговоры с "ПСЖ" по трансферу нападающего Неймара, сообщает AS.



Фото: Лига 1

Каталонский клуб представляли главный исполнительный директор Оскар Грау, вице-президент Хавьер Бордас и технический секретарь Эрик Абидаль. Со стороны парижан присутствовал спортивный директор Леонардо.



Как утверждает испанская газета, сторонам не удалось достичь соглашения о переходе 27-летнего игрока. Несмотря на это, представители сине-гранатовых заявили, что они все еще надеются заключить успешную сделку по футболисту до закрытия трансферного окна в понедельник, 2 сентября.



Ранее стало известно, что Неймар сообщил руководству "ПСЖ" о своем желании продолжить карьеру только в "Барселоне" и не рассматривает варианты с "Реалом" и "Ювентусом".

