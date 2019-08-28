Напомним, что форвард получил травму икроножной мышцы в ходе предсезонной подготовки. Процесс восстановления вынудил его пропустить предсезонный тур по США и матч первого тура чемпионата Испании с "Атлетиком" (0:1).
Ранее в СМИ появилась информация, что аргентинский футболист уже вернулся к тренировкам в общей группе "Барселоны", но восстановление Месси затягивается.
"Чемпионат"
Лионель Месси пропустит из-за травмы ещё один месяц
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси пропустит ещё один месяц из-за травмы.
фото: Getty Images
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