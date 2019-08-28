Бывший нападающий "Барселоны" и сборной Бразилии Ривалдо рассказал, кого из футболистов он считает лучшими в мире в настоящее время.
"Лучший игрок в мире? На данный момент это Месси. На втором месте — Криштиану Роналду, а на третьем… Я не думал об этом, но это не Неймар. Из-за всего, что произошло в прошлом сезоне.
Если он вернется в испанский футбол, возможно, в следующем сезоне он сможет войти в тройку лучших футболистов мира или даже стать лучшим", — сказал Ривалдо.
Месси провел за карьеру 687 официальных матча на клубном уровне, забил 603 гола и сделал 242 результативных передач. В активе у Роналду 601 мяч и 210 голевых пасов в 804 играх. На счету Неймара 378 встреч, 226 голов и 140 передач.
Sport24.ru
Ривалдо не включил Неймара в тройку лучших футболистов мира
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