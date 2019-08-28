В Испании опровергли информацию, что Месси выбыл на месяц из-за рецидива

В "Барселоне" опровергли информацию СМИ о том, что у нападающего каталонцев Лионеля Месси произошел рецидив травмы, из-за чего ему предстоит пропустить еще месяц.Ранее RAC1 сообщила, что у аргентинского форварда возникли осложнения при восстановлении и он не сможет играть ближайший месяц.32-летний Месси восстанавливается от травмы икроножной мышцы, полученной в августе, и в сезоне-2019/20 пока не играл."Хорошие новости: медицинская служба "Барселоны" категорически отрицает, что у Лео Месси произошел рецидив и что он пропустит еще один месяц. На самом деле вчера он даже не тренировался, а работал в тренажерном зале. Рецидива нет", — написал журналист Альфредо Мартинес в твиттере.