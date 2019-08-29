Бартомеу, Месси, Надаль, Газоль и другие спортсмены поддержали Луиса Энрике

Бывший главный тренер "Барселоны" и сборной Испании Луис Энрике сообщил о смерти своей девятилетней дочери Ксаны. Девочка умерла после пятимесячной борьбы с раком."Вся наша поддержка и сочувствие в адрес Луиса Энрике, его жены и семьи в это болезненное время. Вся семья «Барселоны» тронута потерей Ксаны. Наши соболезнования", — написал Бартомеу в твиттере."Мои соболезнования Луис Энрике и всей семье в этот трудный момент. Мы с вами, мистер", — написал Месси."Много сил и поддержки для вас и всей вашей семьи в эти трудные времена. Посылаю вам крепкие объятия", — говорится в сообщении Газоля."Я только что узнал ужасные новости о смерти Ксаны. Мне очень грустно, и я не могу представить боль семьи. Огромные объятия Луису Энрике и всей его семье. Много сил и мужества в эти трудные времена", — написал Надаль.К президенту присоединились Неймар, Жерард Пике, Луис Суарес, Хавьер Маскерано, Серхи Роберто, Рафинья Алькантара, Денис Суарес, Серхио Рамос, Давид де Хеа, мотогонщик Марк Маркес и другие.