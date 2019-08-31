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"Барселона" упустила победу над "Осасуной", 16-летний воспитанник каталонцев забил первый гол за клуб

"Барселона" поделила очки с "Осасуной" в матче 3-го тура чемпионата Испании- 2:2. В составе каталонцев отличились 16-летний Ансу Фати и Артур. За "Осасуну" дубль оформил Роберто Торрес.

Чемпионат Испании

2 тур

Голы: Торрес, 7, Фати, 51, Рамос, 64, Торрес, 81 (пен.)

Осасуна: Рубен, Видаль, Д. Гарсия, Эступинан, Эрнандес, Санхурхо, Р. Гарсия (Ибаньес, 65), Мерида (Монкайола, 71), Торрес, Льямас (Вильяр, 78), Авила

Барселона: Штеген, Альба, Лангле, Семеду (Фати, 46), Пике, Роберто, Йонг (Видаль, 82), Бускетс, Рафинья (Рамос, 53), Сайоль, Гризманн

Предупреждения: Мерида, 13, Роберто, 32, Йонг, 37, Льямас, 43, Пике, 82, Монкайола, 90+1


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Теги: Барселона Осасуна
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