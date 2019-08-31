Фати стал самым молодым игроком, забившим за "Барселону" в Ла Лиге

Нападающий "Барселоны" Ансу Фати отличился в матче против "Осасуны" (2:2) в 3-м туре чемпионата Испании.Как сообщает Opta, Фати стал самым молодым игроком в истории "Барселоны", забившим гол игре Ла Лиги. На момент гола Фати было 16 лет и 304 дня. Предыдущий рекорд принадлежал Бояну Кркичу, забившему в чемпионате Испании за каталонцев в возрасте 17 лет и 53 дней.Фати также стал третьим самым молодым игроком, забивавшим в чемпионате Испании. В еще более юном возрасте забивали лишь Икер Муньяин из "Атлетика" (16 лет 289 дней) и Фабрис Олинга из "Малаги" (16 лет и 98 дней).