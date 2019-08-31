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Зинедин Зидан высказался о возможном уходе Наваса

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал информацию о том, что вратарь команды Кейлор Навас может продолжить карьеру в "ПСЖ".

"Впереди у нас тяжелый матч, Навас тренируется со всеми в общей группе. Завтра он тоже будет в составе и это главное. В настоящий момент я сосредоточен исключительно на игре. А что случится после, я не знаю. Что будет - то будет, — цитирует Зидана El Mundo Deportivo.


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Теги: Зидан Навас Реал Ла Лига
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