Зинедин Зидан высказался о возможном уходе Наваса

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал информацию о том, что вратарь команды Кейлор Навас может продолжить карьеру в "ПСЖ".



"Впереди у нас тяжелый матч, Навас тренируется со всеми в общей группе. Завтра он тоже будет в составе и это главное. В настоящий момент я сосредоточен исключительно на игре. А что случится после, я не знаю. Что будет - то будет, — цитирует Зидана El Mundo Deportivo.