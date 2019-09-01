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Сеск Фабрегас: Азар сможет вернуть "Реал" на вершину

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас прокомментировал перспективы своего бывшего партнера по "Челси" Эдена Азара в "Реале".

"У Эдена очень особый характер. Может показаться, что ему на все плевать, но внутри он победитель. Он хочет быть на одной волне с партнерами, часто шутит. Он не любит говорить на командных собраниях, его нельзя считать лидером за пределами поля. Но на поле он однозначно играет как однозначный вожак.

Он никогда не уходит в тень, ищет мяч, идет в обыгрыш, стремится забивать голы и отдавать передачи. Если все пойдет по плану, то он сможет демонстрировать великолепную игру в составе "Реала". Если он сможет играть на том же уровне, что и в "Челси", то сможет вернуть "Реал" на самую вершину", — цитирует Фабрегаса Marca.

Sport24.ru


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Теги: Фабрегас Азар Реал Монако Лига 1 Ла Лига
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