Ривалдо: Неймару не следовало уходить из "Барселоны", это была ошибка

Экс-игрок "Барселоны" и сборной Бразилии Ривалдо заявил, что форварду "ПСЖ" Неймару не следовало уходить из каталонского клуба в 2017 году."Ему не следовало уходить из "Барселоны". Это была ошибка, он должен это понять. Ему следует вернуться в Испанию, даже если это будет не "Камп Ноу".Испанскому футболу пошло бы на пользу, если бы Неймара подписал даже "Реал", — цитирует Ривалдо Sport.es.