Экс-игрок "Барселоны" и сборной Бразилии Ривалдо заявил, что форварду "ПСЖ" Неймару не следовало уходить из каталонского клуба в 2017 году.
"Ему не следовало уходить из "Барселоны". Это была ошибка, он должен это понять. Ему следует вернуться в Испанию, даже если это будет не "Камп Ноу".
Испанскому футболу пошло бы на пользу, если бы Неймара подписал даже "Реал", — цитирует Ривалдо Sport.es.
Sport24.ru
Ривалдо: Неймару не следовало уходить из "Барселоны", это была ошибка
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