Бэйл своим дублем спас "Реал" от поражения в Вильярреале и заработал две жёлтые карточки в компенсированное время

Чемпионат Испании
3 тур
3 тур
"Вильярреал" - "Реал" - 2:2
Голы: Морено, 12, Гомес, 74 - Бэйл, 45+1, 86.
Голы: Морено, 12, Гомес, 74 - Бэйл, 45+1, 86.
"Вильярреал": Андрес, Торрес, Альбиоль, Кинтилья, Гаспар, Иборра, Касорла (Бакка, 73), Гомес, Экамби (Замбо-Ангисса, 62), Чуквэузе (Онтиверос, 55), Морено.
"Реал": Куртуа, Рамос, Варан, Менди, Карвахаль, Каземиро, Кроос (Вальверде, 82), Бэйл, Васкес (Винисиус, 74), Бензема, Йович (Модрич, 68).
Предупреждения: Кинтилья, 52, Менди, 77, Каземиро, 90, Бэйл, 90+2.
Удаление: Бэйл, 90+4.
Лидирует в чемпионате Испании со 100-процентным показателем "Атлетико": ранее команда Диего Симеоне одолела "Эйбар", отыгравшись со счёта 0:2. "Реал" имеет после трёх туров всего 5 очков, "Барселона" - 4.