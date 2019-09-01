Бэйл своим дублем спас "Реал" от поражения в Вильярреале и заработал две жёлтые карточки в компенсированное время

Мадридский "Реал" продолжает испытывать проблемы в чемпионате Испании: ослабленная травмами команда Зидана снова не смогла победить.

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Чемпионат Испании



3 тур

"Вильярреал" - "Реал" - 2:2



Голы: Морено, 12, Гомес, 74 - Бэйл, 45+1, 86.

Мадридский "Реал" продолжает испытывать проблемы в чемпионате Испании: ослабленная травмами команда Зидана снова не смогла победить.: Андрес, Торрес, Альбиоль, Кинтилья, Гаспар, Иборра, Касорла (Бакка, 73), Гомес, Экамби (Замбо-Ангисса, 62), Чуквэузе (Онтиверос, 55), Морено.: Куртуа, Рамос, Варан, Менди, Карвахаль, Каземиро, Кроос (Вальверде, 82), Бэйл, Васкес (Винисиус, 74), Бензема, Йович (Модрич, 68).: Кинтилья, 52, Менди, 77, Каземиро, 90, Бэйл, 90+2.: Бэйл, 90+4.Лидирует в чемпионате Испании со 100-процентным показателем "Атлетико": ранее команда Диего Симеоне одолела "Эйбар", отыгравшись со счёта 0:2. "Реал" имеет после трёх туров всего 5 очков, "Барселона" - 4.