» » Неймар хочет отсудить у "Барселоны" € 26 млн, а клуб у игрока - € 75 млн

Неймар хочет отсудить у "Барселоны" € 26 млн, а клуб у игрока - € 75 млн

Форвард "ПСЖ" Неймар и "Барселона" подали судебные иски друг против друга.

По данным AS, игрок до перехода во французский клуб должен был получить от испанцев бонус в размере € 40 млн, но получил лишь 14 из них. Теперь он хочет отсудить оставшиеся деньги и ещё 10% компенсации.

"Барселона", которая в это трансферное окно хотела совершить обратный трансфер бразильца, считает, что Неймар нарушил условия соглашения и пытается вернуть € 75 млн. Контракт нападающего был выкуплен за рекордную сумму в € 222 млн перед тем, как он стал игроком "ПСЖ".

Дело уже дважды откладывалось. Первоначально слушание было запланировано на 31 января 2019 года, но было отложено в последний момент. Следующая судебная дата была назначена на 21 марта, но адвокаты Неймара отказались предоставить контракт игрока с "ПСЖ". Судья перенёс слушание на 27 сентября.

Отмечается, что среди свидетелей должен выступить президент французского клуба Насер Аль-Хелайфи, хотя ранее он говорил, что откажется давать показания.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Неймар ПСЖ Лига 1 Барселона Ла Лига
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