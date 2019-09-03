Президент "Барселоны" - об отказе покупать Неймара: мы не будем посмешищем для мирового футбола

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу отказался покупать нападающего "ПСЖ" Неймара после условий, выставленных парижанами, сообщает Mundo Deportivo."ПСЖ" запросил за бразильца 150 млн евро, а также Жан-Клера Тодибо, Ивана Ракитича и Усмана Дембеле в аренду.После этого, по данным СМИ, Бартомеу сказал: "Все кончено. Мы не будем посмешищем для мирового футбола".Переговоры "ПСЖ" и "Барселоны" по Неймару длились практически все лето, однако в итоге игрок остался в Париже. Накануне президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи заявлял, что отпустит игрока за 300 млн евро.