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Игроки "Барселоны" разочарованы срывом трансфера Неймара

Футболисты "Барселоны" разочарованы тем, как закончились переговоры по трансферу нападающего "ПСЖ" Неймара, сообщает Marca.

Многие игроки каталонского клуба, особенно ветераны, выступали за возвращение бразильца. Теперь, когда его переход сорвался, они считают себя обманутыми. Среди футболистов также сложилось мнение, что "Барселона" изначально не планировала подписывать Неймара и вела переговоры лишь ради того, чтобы поддержать хорошее настроение внутри раздевалки.

Сразу ряд игроков остался недоволен тем, что их имена фигурировали в новостях по поводу возможного обмена с участием Неймара — в разное время "Барселона" готова была включить в сделку Ивана Ракитича, Жан-Клера Тодибо, Усмана Дембеле, Самюэля Умтити и других.

Sport24.ru


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Теги: Неймар ПСЖ Лига 1 Барселона Ла Лига
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