Экс-наставник "Барселоны" Луи ван Гал заявил, что сине-гранатовые неправильно используют новичка команды Френки де Йонга.
"Я хорошо знаю де Йонга, знаю его талант, и думаю, что в "Барсе" не используют его талант в полной мере", — цитирует Marca ван Гала.
Ранее де Йонг стал обладателем приза имени Йохана Круиффа. Этой наградой отмечают лучших молодых игроков по итогам чемпионата Нидерландов. Френки победил в этой номинации ещё в мае, а уже 1 июля полузащитник официально стал игроком "Барселоны".
Кроме того, футболист амстердамского клуба Душан Тадич получил награду лучшего бомбардира сезона. Эту престижную награду он разделил с бывшим нападающим ПСВ Люком де Йонгом, который сейчас выступает за "Севилью".
"Чемпионат.сом"
Луи Ван Гал: в "Барселоне" не используют талант де Йонга
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»