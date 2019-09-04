Луи Ван Гал: в "Барселоне" не используют талант де Йонга

Экс-наставник "Барселоны" Луи ван Гал заявил, что сине-гранатовые неправильно используют новичка команды Френки де Йонга."Я хорошо знаю де Йонга, знаю его талант, и думаю, что в "Барсе" не используют его талант в полной мере", — цитирует Marca ван Гала.Ранее де Йонг стал обладателем приза имени Йохана Круиффа. Этой наградой отмечают лучших молодых игроков по итогам чемпионата Нидерландов. Френки победил в этой номинации ещё в мае, а уже 1 июля полузащитник официально стал игроком "Барселоны".Кроме того, футболист амстердамского клуба Душан Тадич получил награду лучшего бомбардира сезона. Эту престижную награду он разделил с бывшим нападающим ПСВ Люком де Йонгом, который сейчас выступает за "Севилью".